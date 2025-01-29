الإعدام بحق مُضرم النارفي استديو «كيوتو أنيميشن» يصبح حكمًا نهائيًا في اليابان

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أوساكا - (جيجي برس)-- أعلنت محكمة أوساكا العليا يوم الثلاثاء أن شينجي أوبا، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهمة التسبب في حريق متعمد استهدف شركة كيوتو أنيمشين في يوليو/تموز 2019، قد سحب استئنافه ضد الحكم الصادر بحقه، مما يُنهي القضية بشكل نهائي.

وكان أوبا، البالغ من العمر 46 عامًا، قد قدم طعنًا ضد حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة منطقة كيوتو في وقت سابق، إلا أنه قرر سحب هذا الطعن يوم الاثنين، وفقًا لما أفادت به المحكمة. وقد أدين أوبا بتهم القتل العمد وغيره من التهم المتعلقة بالهجوم الذي أودى بحياة 36 شخصًا وأصاب 32 آخرين، في واحدة من أكثر الجرائم دموية في اليابان الحديثة.

وكانت هيئة الدفاع عن أوبا قد قدمت في سبتمبر/أيلول الماضي وثيقة استئناف تُفصّل أسباب الطعن في الحكم، وفقًا لمصادر مطلعة. كما قدمت رأيًا لخبير نفسي مختلف عن الطبيب الذي أجرى الفحص النفسي الأولي لأوبا بعد اتهامه. ورغم أن الرأي الجديد لم يعارض نتائج الفحص النفسي الأصلي، إلا أنه انتقد تقييم محكمة المحافظة لتلك النتائج.

وكانت خطة الدفاع تهدف إلى الطعن في إدانة أوبا بالاستناد إلى حجج تتعلق بحالته النفسية والعقلية، إلا أن سحب الاستئناف يعني أن حكم الإعدام سيصبح نهائيًا، ما لم تتخذ السلطات القضائية خطوات استثنائية لإعادة النظر في القضية.

يُذكر أن الهجوم على استوديوهات كيوتو أنيميشن، التي تُعد واحدة من أشهر الأنيمي في اليابان والعالم، قد صدم المجتمع الياباني وأثار موجة من الحزن والغضب. وقد وُصف الحادث بأنه ضربة قاسية لفناني الرسوم المتحركة ومحبي هذا الفن، حيث فقدت الصناعة العديد من المواهب الإبداعية في الحريق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)