هوندا تبني مصنعًا للدراجات النارية الكهربائية في الهند

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة هوندا موتور اليابانية، إحدى كبرى شركات صناعة السيارات والدراجات النارية عالميًا، يوم الثلاثاء عن خططها لبناء مصنع جديد في الهند مخصص حصريًا لتصنيع الدراجات النارية الكهربائية.

ومن المقرر أن يتم إنشاء المصنع الجديد داخل موقع مصنعها الحالي في مدينة بنغالورو، عاصمة ولاية كارناتاكا جنوب الهند، على أن يبدأ عملياته التجارية بحلول عام 2028. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية هوندا لتوسيع نطاق وجودها في الهند، التي تُعد أكبر سوق للدراجات النارية في العالم، حيث تُشكل الدراجات النارية وسيلة نقل رئيسية لملايين الأشخاص.

وتدعم الحكومة الهندية سياسات كهربة المركبات كجزء من جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، مما يجعل السوق الهندية جاذبة للاستثمارات في مجال المركبات الكهربائية.

تهدف هوندا من خلال هذا المصنع إلى تعزيز مبيعاتها المحلية في الهند، بالإضافة إلى تصدير الدراجات النارية الكهربائية إلى الأسواق العالمية، سعيًا لزيادة حصتها في سوق الدراجات النارية العالمية من 40% حاليًا إلى 50% على المدى الطويل.

وتحتل هوندا حاليًا المرتبة الثانية في سوق الدراجات النارية الهندية بعد الشركة المحلية هيرو موتوركورب، وتسعى لتعزيز موقعها لتصبح الرائدة في هذا السوق المتنامي.

ووفقًا للخطة، سيعتمد المصنع الجديد على مواصفات مشتركة لتصنيع مجموعة واسعة من نماذج الدراجات النارية الكهربائية، مع ضمان استقرار سلسلة التوريد من خلال تعاون وثيق مع مصنعي البطاريات لتأمين إمدادات مستدامة وفعّالة من البطاريات، التي تُعد مكونًا رئيسيًا في صناعة المركبات الكهربائية.

يُذكر أن هوندا تُعد من أبرز اللاعبين في صناعة الدراجات النارية عالميًا، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مكانتها في ظل التحول العالمي المتسارع نحو المركبات الكهربائية، خاصة في الأسواق الناشئة مثل الهند، التي تشهد طلبًا متزايدًا على وسائل النقل الصديقة للبيئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)