سباقات الماراثون والسكتة القلبية: لماذا يواجه الرجال فوق الستين خطراً أكبر؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة استقصائية أجراها فريق بحثي ياباني أن العدائين الذكور الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية أثناء سباقات ماراثون المواطنين في اليابان، حيث تبين أن معدل إصابتهم أعلى بنحو 6 أضعاف مقارنة بالمشاركين الذين تبلغ أعمارهم 49 عامًا أو أقل.

في المقابل، لم تُظهر النتائج أي زيادة في خطر الإصابة بالسكتة القلبية مع تقدم العمر بين العداءات الإناث، وفقًا للدراسة التي قادها الأستاذ المشارك بجامعة كيو، توموهيرو مانابي.

شملت الدراسة تحليل بيانات 516 سباق ماراثون كامل معتمد من اتحادات ألعاب القوى اليابانية، أقيمت بين أبريل 2011 ومارس 2019، بمشاركة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون عدّاء، كان 80٪ منهم من الرجال.

من بين جميع المشاركين، سُجلت 69 حالة سكتة قلبية، 66 منها بين الرجال، وبلغ معدل الإصابة العام 1.7 حالة لكل 100,000 مشارك. ومع التقدم في العمر، ارتفع معدل الإصابة بشكل ملحوظ، حيث سُجلت 0.9 حالة لكل 100 ألف مشارك لمن تقل أعمارهم عن 50 عامًا، و2.6 حالة لمن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عامًا، بينما قفز المعدل إلى 5.5 حالة لمن هم في الستينيات وما فوق. يُعتقد أن هذه الزيادة مرتبطة بأمراض القلب الشائعة لدى كبار السن، مثل الذبحة الصدرية.

تسلط هذه النتائج الضوء على أهمية الفحوصات الطبية الدورية والتدابير الوقائية، خاصة لكبار السن الذين يشاركون في سباقات التحمل مثل الماراثون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)