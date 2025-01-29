تراجع معدلات الانتحار في اليابان إلى ثاني أدنى مستوى لها منذ سنوات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء أن عدد حالات الانتحار في البلاد انخفض إلى 20268 حالة في عام 2024، مسجلاً انخفاضًا للعام الثاني على التوالي وثاني أدنى مستوى منذ عام 2019 عندما سجلت اليابان 20169 حالة انتحار. ومع ذلك، ارتفع عدد حالات الانتحار بين طلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى 527 حالة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 1980، وظل العدد فوق 500 حالة للسنة الثالثة على التوالي. ومن بين هذه الحالات، سجلت المدارس الإعدادية 163 حالة انتحار، وهو رقم قياسي.

انخفض عدد حالات الانتحار بين الرجال بمقدار 1099 حالة عن العام السابق، ليصل إلى 13763 حالة، بينما انخفض عدد حالات الانتحار بين النساء بمقدار 470 حالة، ليصل إلى 6505 حالة. وبلغ معدل الانتحار 163 حالة لكل 100 ألف شخص.

كانت الفئة العمرية الأكثر تأثرًا بحالات الانتحار هي الأشخاص في الخمسينيات من العمر، حيث بلغ عدد الحالات بينهم 3786 حالة، بانخفاض 408 حالات عن العام السابق. وجاءت الفئة العمرية في الأربعينيات في المرتبة الثانية، حيث انخفض عدد الحالات بينهم بمقدار 420 حالة، ليصل إلى 3205 حالة. وفي المقابل، ارتفع عدد حالات الانتحار بين الطلاب بمقدار 53 حالة، ليصل إلى 1072 حالة.

ظلت المشاكل الصحية السبب الرئيسي للانتحار، حيث انتحر 11986 شخصًا بسببها، بانخفاض 417 حالة عن العام السابق. وانخفضت حالات الانتحار الناجمة عن المشاكل الاقتصادية والمعيشية بمقدار 106 حالات، ليصل العدد إلى 5075 حالة، بينما انخفضت حالات الانتحار المرتبطة بالمشاكل الأسرية بمقدار 374 حالة، ليصل العدد إلى 4334 حالة. وسجلت حالات الانتحار الناجمة عن مشاكل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي رقمًا قياسيًا بلغ 42 حالة.

على الرغم من الانخفاض العام في عدد حالات الانتحار، إلا أن الارتفاع المستمر في حالات انتحار الطلاب يثير قلقًا كبيرًا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز برامج الصحة النفسية ودعم الشباب في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)