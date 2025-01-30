رجال الإنقاذ يكافحون لإنقاذ رجل من انهيار طريق بالقرب من طوكيو

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سايتاما - (جيجي برس)-- يواصل رجال الإنقاذ جهودهم الحثيثة منذ ظهر الأربعاء لإنقاذ سائق شاحنة يبلغ من العمر 74 عامًا، لا يزال محاصرًا داخل حفرة ضخمة نجمت عن انهيار أرضي مفاجئ في مدينة ياشيو، محافظة سايتاما، قرب طوكيو، صباح الثلاثاء.

تواجه عمليات الإنقاذ صعوبات كبيرة بسبب اتساع رقعة الانهيار وتفاقم الأضرار. وخلال محاولات رفع الشاحنة المحاصرة منذ فجر الأربعاء، وقع انهيار جديد قرب الموقع، مما عزز المخاوف من أن الحفرتين قد تكونان متصلتين تحت الأرض، ما يزيد من تعقيد جهود الإنقاذ.

وفقًا لتقارير فرق الإطفاء والسلطات المحلية، وقع الانهيار الأول في الساعة 9:50 صباحًا من يوم الثلاثاء على طريق محافظي، ويرجح أن يكون سببه كسر في أنبوب رئيسي للصرف الصحي تحت الأرض. وكانت حكومة محافظة سايتاما قد أجرت تفتيشًا للأنبوب بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2022، ولم تُظهر الفحوصات حينها أي علامات تدل على وجود مشكلات هيكلية.

لا تزال كابينة الشاحنة مدفونة بالكامل تقريبًا تحت الأنقاض، حيث يُعتقد أن السائق عالق بداخلها، مما يزيد من القلق بشأن حالته.

في ظل المخاطر المتزايدة، أصدرت حكومة مدينة ياشيو أوامر إخلاء فورية للسكان القاطنين بالقرب من موقع الانهيار، نظرًا لوجود أنابيب غاز تمر عبر المنطقة المتضررة، مما قد يشكل خطرًا إضافيًا. كما طلبت حكومة محافظة سايتاما من 1.2 مليون شخص في 12 بلدية، بما في ذلك ياشيو، التوقف عن استخدام أنظمة الصرف الصحي مؤقتًا لتفادي أي أضرار إضافية أو تسربات خطيرة.

لا تزال جهود الإنقاذ مستمرة وسط حالة تأهب قصوى، حيث تعمل السلطات على تقييم الوضع واتخاذ إجراءات طارئة لضمان سلامة السكان ومنع مزيد من الانهيارات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)