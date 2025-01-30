اليابان تتعاون مع دول أخرى بشأن تطبيق الذكاء الاصطناعي ”ديب سيك“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قال يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوم الخميس إن اليابان ستتعاون مع دول أخرى للتعامل مع الاستخدام غير اللائق المشتبه به للبيانات من قبل مطور الذكاء الاصطناعي الصيني ”ديب سيك“. وأكد هاياشي أن الحكومة اليابانية ستتعامل مع هذه القضية بشكل مناسب، بالتعاون مع سلطات حماية البيانات في دول أخرى.

وأوضح هاياشي أنه لم يسمع عن أي سياسة محددة يتم اتخاذها لمعالجة هذه القضية من قبل لجنة حماية المعلومات الشخصية في اليابان. ومع ذلك، أشار إلى وجود مخاطر مختلفة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك تسريبات المعلومات الشخصية وانتشار المعلومات المزيفة.

وأكد أن اليابان ستواصل مراقبة اتجاهات تطوير الذكاء الاصطناعي العالمية بعناية، مع التركيز على ضمان الاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات. يأتي ذلك في إطار الجهود الدولية المتزايدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية من الاستغلال غير المشروع.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)