تويوتا تسجل انخفاضًا في المبيعات العالمية خلال 2024

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة تويوتا موتور يوم الخميس أن مبيعاتها العالمية من السيارات انخفضت بنسبة 1.4% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 10,159,336 وحدة، وذلك نتيجة لتداعيات فضيحة الاحتيال في اختبارات السيارات وتوقف إنتاج سيارة بريوس الهجينة.

وشهدت الشركة تراجعًا كبيرًا في السوق المحلية، حيث انخفضت مبيعاتها في اليابان بنسبة 13.8% لتصل إلى 1,441,842 وحدة، في حين تراجع إنتاجها المحلي بنسبة 7.2% إلى 3,128,351 وحدة، متأثرة بتلك المشكلات.

وكانت تويوتا قد أوقفت مؤقتًا إنتاج طراز ياريس كروس الصغير وطرازين آخرين عقب الكشف عن فضيحة الاحتيال في اختبارات السيارات في يونيو/حزيران. كما توقّف إنتاج بريوس في أبريل/نيسان بعد اكتشاف عيوب في الأبواب.

وعلى الصعيد الدولي، انخفض إنتاج الشركة خارج اليابان بنسبة 4.0% ليصل إلى 6,393,525 وحدة، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات، وذلك وسط تصاعد حدة المنافسة في السوق الصينية.

ورغم هذه التحديات، نجحت تويوتا في تحقيق ارتفاع قياسي في مبيعاتها الخارجية بنسبة 1.0%، لتصل إلى 8,717,494 وحدة، بفضل الطلب القوي على السيارات الهجينة في أميركا الشمالية وأوروبا، حيث واصلت مبيعاتها الخارجية النمو للعام الرابع على التوالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)