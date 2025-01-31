انتظار عشاق الطرق الوعرة ينتهي... سوزوكي موتور تطلق جيمني ذات الخمسة أبواب في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوزوكي موتور كورب يوم الخميس عن إطلاقها لسيارة جيمني نوماد، وهي أول طراز بخمسة أبواب في سلسلة سيارات ”جيمني“ ذات الدفع الرباعي في اليابان، وذلك بدءًا من 3 أبريل/ نيسان. تتميز السيارة الجديدة بقدرات محسنة على القيادة على الطرق الوعرة وراحة أكبر للركاب.

تستوعب جيمني نوماد أربعة ركاب بسهولة، مع توفير مساحة إضافية في المقاعد الخلفية لجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة. تتمتع السيارة بهيكل أطول مقارنة بطراز ”سييرا“ ذي الثلاثة أبواب، مما يوفر مساحة أكبر للأمتعة، خاصة للرحلات التخييمية والأنشطة الخارجية. تأتي السيارة بمحرك سعة 1500 سم مكعب، مما يوفر أداءً قويًا على الطرق الوعرة.

تُعد سلسلة ”جيمني“ من سوزوكي واحدة من أكثر السيارات شهرة في العالم، حيث تم بيع أكثر من 3.5 مليون وحدة منها عالميًا. وعلى الرغم من توفر الإصدار بخمسة أبواب في حوالي 100 دولة، إلا أن هذا الطراز سيتم طرحه لأول مرة في اليابان.

قال توشيهيرو سوزوكي، رئيس شركة سوزوكي موتور، خلال حدث إطلاق السيارة في طوكيو: ”ستكون جيمني الجديدة شريكتك الجديدة في المغامرات“، مؤكدًا على تصميم السيارة الذي يجمع بين القوة والراحة لتناسب احتياجات محبي المغامرات والأنشطة الخارجية.

يُتوقع أن تحظى جيمني نوماد باهتمام كبير في السوق اليابانية، خاصة بين عشاق السيارات ذات الدفع الرباعي والذين يبحثون عن مركبات مناسبة للرحلات الطويلة والأنشطة الخارجية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)