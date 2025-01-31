محكمة طوكيو العليا تقضي بعدم قانونية رفض منح جواز سفر لصحفي

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طوكيو - (جيجي برس)-- قضت محكمة طوكيو العليا يوم الخميس بأن قرار الحكومة برفض منح جواز سفر للصحفي المستقل جونبي ياسودا غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى درجة ألغى رفض الحكومة منحه الوثيقة.

ووفقًا لحكم المحكمة، دخل ياسودا، البالغ من العمر 50 عامًا، سوريا عبر تركيا في عام 2015 لتغطية الأحداث هناك، لكنه احتُجز من قبل جماعة مسلحة وظل رهن الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر قبل أن يُطلق سراحه في عام 2018. وفي عام 2019، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد، إلا أن وزارة الخارجية رفضت إصداره له، مشيرة إلى أن تركيا قد فرضت حظرًا على دخوله أراضيها.

في حيثيات الحكم، أوضح القاضي هيرو ميسومي أن قانون جوازات السفر يسمح للحكومة بعدم إصدار جواز سفر إذا كان ذلك ضروريًا للحفاظ على علاقات الثقة بين اليابان والدول التي تفرض حظرًا على الدخول، بالإضافة إلى ضمان التزام اليابان بالقواعد الدولية. ومع ذلك، اعتبرت المحكمة أن قرار الحكومة برفض منح ياسودا جواز سفر غير مبرر قانونيًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)