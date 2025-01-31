رقم قياسي جديد... العمال الأجانب في اليابان يسجلون أعلى مستوى على الإطلاق!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل اليابانية، نُشرت يوم الجمعة، أن عدد العمال الأجانب في اليابان سجل أعلى مستوى له على الإطلاق للعام الثاني عشر على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد العمال الأجانب حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حوالي 2,302,587 عاملًا، بزيادة قدرها 12.4% مقارنة بالعام السابق.

تصدرت العمالة الفيتنامية القائمة بعدد 570,708 عاملًا، بزيادة 10.1% عن العام السابق، تليها العمالة الصينية بعدد 408,805 عاملًا، بزيادة 2.7%. كما شهدت العمالة من ميانمار وإندونيسيا أسرع معدلات زيادة، بنسبة 61.0% و39.5% على التوالي.

ارتفع عدد العمال الأجانب في قطاع التصنيع بنسبة 8.3% ليصل إلى 598,314 عاملًا، بينما شهد قطاع الخدمات زيادة بنسبة 10.5% ليبلغ عدد العمال الأجانب فيه 354,418 عاملًا. كما حقق قطاع الطب والرعاية الاجتماعية نموًا كبيرًا بنسبة 28.1%.

شكل العمال الذين يحملون تأشيرات للمجالات المتخصصة والتقنية أكبر مجموعة من العمال الأجانب، حيث بلغ عددهم 718,812 شخصًا، بزيادة 20.6% عن العام السابق.

تُظهر هذه الأرقام استمرار الاعتماد المتزايد على العمالة الأجنبية في اليابان، خاصة في ظل النقص الحاد في العمالة الذي يعاني منه السوق المحلي. وتعمل الحكومة اليابانية على تسهيل إجراءات الهجرة وتوسيع برامج العمالة الأجنبية لمواجهة التحديات الديموغرافية، بما في ذلك شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)