العاصمة تنمو بوتيرة متسارعة... تدفق سكاني صافي غير مسبوق إلى طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الجمعة أن صافي تدفق السكان إلى منطقة العاصمة طوكيو في عام 2024 ارتفع بمقدار 9328 شخصًا مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 135843 شخصًا. ويقترب هذا الرقم من مستوى 148783 شخصًا المسجل في عام 2019، قبل جائحة كورونا.

يشير صافي تدفق السكان إلى عدد الأشخاص الذين ينتقلون إلى منطقة طوكيو الكبرى، والتي تشمل محافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا، مطروحًا منه عدد الأشخاص الذين يغادرون هذه المنطقة. وقد سجل هذا المؤشر ارتفاعًا للعام الثالث على التوالي. تهدف الحكومة اليابانية إلى عكس هذا الاتجاه بحلول السنة المالية 2027، وذلك لمعالجة قضية التركيز المفرط للسكان في منطقة طوكيو، والتي تؤثر على التوازن التنموي بين المناطق الحضرية والريفية في اليابان.

سجلت طوكيو صافي تدفق سكاني بلغ 79285 شخصًا في عام 2024، بزيادة قدرها 11000 شخص عن العام السابق. وقد عاد هذا الرقم إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد أن ارتفع لمدة ثلاث سنوات متتالية من 5433 شخصًا في عام 2021. كما سجلت محافظات كاناغاوا، سايتاما، أوساكا، تشيبا، فوكوؤكا، وياماناشي تدفقات صافية للسكان. في المقابل، سجلت 40 محافظة أخرى تدفقات صافية للخارج، مع تحول محافظة شيغا إلى تدفق صافي للخارج في عام 2024.

يعكس ارتفاع صافي تدفق السكان إلى منطقة طوكيو الكبرى استمرار جاذبية العاصمة اليابانية كمركز اقتصادي وثقافي رئيسي، حيث توفر فرص عمل وتعليم أفضل مقارنة بالمناطق الأخرى. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر في توزيع السكان من خلال تعزيز التنمية الإقليمية وتوفير حوافز للانتقال إلى المناطق الريفية. يُعتبر هذا التحدي جزءًا من الجهود الأوسع لمواجهة شيخوخة السكان وانخفاض معدلات المواليد في اليابان، والتي تؤثر على النمو الاقتصادي واستدامة المجتمعات المحلية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)