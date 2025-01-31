موجة غلاء جديدة... ارتفاع أسعار أكثر من 1600 سلعة غذائية في اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته شركة أبحاث تيكوكو داتا بنك اليابانية يوم الجمعة أن عدد المواد الغذائية التي من المقرر رفع أسعارها في فبراير/ شباط ارتفع بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1,656 مادة. وشمل المسح، الذي فحص اتجاهات الأسعار لـ 195 من كبار مصنعي الأغذية في اليابان، زيادة ملحوظة في أسعار حلويات الشوكولاتة ومنتجات الدقيق والأطعمة المجمدة التي تستخدم الأرز.

وفقًا لتيكوكو داتا بنك، فإن المواد الغذائية الخاضعة لزيادات الأسعار في عام 2025 في طريقها لتجاوز إجمالي العام الماضي، حيث من المحتمل أن يتجاوز العدد التراكمي لهذه المواد منذ بداية العام 10 آلاف في وقت مبكر من أبريل/ نيسان.

بسبب ارتفاع أسعار حبوب الكاكاو، المادة الخام المستخدمة في صناعة الشوكولاتة، نتيجة ضعف الحصاد، قررت شركة موريناغا أند كو رفع أسعار شحن 38 منتجًا، بما في ذلك منتجات شركة دارز للحلويات، بنسبة تتراوح بين 5% و45%. كما سترفع شركة إيزاكي غليكو أسعار وجبة بوكي الخفيفة المصنوعة من الشوكولاتة. ردًا على الارتفاع الحاد في أسعار الأرز كمادة خام، سترفع شركة نيشيري فودز إنك، المصنعة للأطعمة المجمدة، أسعار كرات الأرز المشوية المجمدة. كما سترفع شركات تصنيع منتجات الدقيق مثل نيشين سيفون ويلنا إنك. أسعار دقيق الكيك ومنتجات الدقيق المخلوط مسبقًا.

تعكس هذه الزيادات في أسعار المواد الغذائية تأثيرات ارتفاع تكاليف المواد الخام عالميًا، بما في ذلك حبوب الكاكاو والأرز، بالإضافة إلى التحديات اللوجستية وارتفاع تكاليف الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في الضغط على أسعار المواد الغذائية في اليابان خلال العام الجاري، مما قد يؤثر على ميزانيات الأسر اليابانية. تسعى الشركات المصنعة إلى تعديل أسعارها لمواجهة هذه التحديات، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا من المستهلكين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وتُظهر هذه البيانات الحاجة إلى مراقبة دقيقة لاتجاهات الأسعار واتخاذ إجراءات لضمان استقرار الأسواق الغذائية في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)