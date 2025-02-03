اليابان تعقد اجتماعا لفريق العمل المعني بتفشي إنفلونزا الطيور

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت وزارة الزراعة اليابانية يوم الجمعة اجتماعاً لفريق العمل التابع لها للاستجابة لسلسلة من حالات تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى.

وبحلول الساعة الرابعة من مساء يوم الجمعة، تأكدت 50 حالة تفشي لإنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن في 14 محافظة في مختلف أنحاء البلاد خلال الموسم الحالي، الأمر الذي أسفر عن إعدام 9.27 مليون طائر، وفقاً للوزارة.

وتم تأكيد الحالتين التاسعة والأربعين والخمسين في محافظة تشيبا، بالقرب من طوكيو، يوم الجمعة. وسيتم إعدام نحو 158 ألف دجاجة للحوم والبيض في المزرعتين اللتين تضررتا من أحدث حالات تفشي المرض.

تسبب انتشار المرض المعدي في ارتفاع أسعار البيض.

وأكد وزير الزراعة تاكو إيتو أن ”المشكلة تتعلق بأنظمة الناس الغذائية، لذا يتعين علينا وقف أي انتشار آخر للمرض“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)