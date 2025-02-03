بخطى واثقة نحو المستقبل... اليابان تنجح في إطلاق الصاروخ «إتش 3» إلى الفضاء

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طوكيو - (جيجي برس)-- أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) بنجاح يوم الأحد الصاروخ الخامس من طراز إتش-3، الذي يحمل على متنه القمر الصناعي ميتشيبيكي رقم 6، وهو جزء من النسخة اليابانية لنظام تحديد المواقع العالمي. انطلق الصاروخ في الساعة 5:30 مساءً من مركز تانيغاشيما الفضائي في محافظة كاجوشيما، جنوب غرب اليابان، وتم وضع القمر الصناعي في مداره المستهدف.

قال رئيس الوكالة هيروشي ياماكاوا في مؤتمر صحفي: ”إن الإطلاق الناجح الآخر زاد من موثوقية (صاروخ إتش-3)“. وأضاف: ”لم نقم بإجراء أي تغييرات كبيرة (على الصاروخ الخامس من الصواريخ السابقة)، لكننا حصلنا على المزيد من البيانات“. تم تصميم سلسلة أقمار ميتشيبيكي لتوفير بيانات دقيقة لتحديد المواقع بدقة تصل إلى عدة سنتيمترات. تم إطلاق أول قمر صناعي في هذه السلسلة في عام 2010، ويوجد حاليًا أربعة أقمار صناعية ميتشيبيكي قيد التشغيل.

من المتوقع أن يصل القمر الصناعي ميتشيبيكي رقم 6 إلى مدار ثابت على ارتفاع نحو 36 ألف كيلومتر خلال حوالي نصف شهر، وسيبدأ تقديم الخدمات في غضون نصف عام. يُعد نظام ميتشيبيكي جزءًا من الجهود اليابانية لتطوير نظام تحديد مواقع مستقل يعتمد على الأقمار الصناعية المحلية، مما يوفر بديلاً أو مكملاً لنظام GPS الأمريكي. يتم استخدام هذا النظام في مجموعة واسعة من التطبيقات، بما في ذلك الملاحة والزراعة الدقيقة وإدارة الكوارث.

يعكس هذا الإطلاق الناجح التقدم المستمر لليابان في مجال تكنولوجيا الفضاء، ويعزز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في استكشاف الفضاء وتطوير أنظمة الأقمار الصناعية المتقدمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)