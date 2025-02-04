انطلاق مهرجان سابورو للثلوج 2025 وسط أجواء ساحرة ومنحوتات جليدية مذهلة

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سابورو - (جيجي برس)-- انطلق مهرجان سابورو السنوي للثلوج، أحد أشهر الفعاليات الشتوية في اليابان، في عاصمة محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، حيث يضم هذا العام 202 منحوتة ثلجية وجليدية موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية: حديقة أودوري، شارع تسودوم، ومنطقة سوسوكينو. ويستمر المهرجان حتى 11 فبراير/ شباط، مستقطبًا مئات الآلاف من الزوار من داخل اليابان وخارجها، الذين يأتون للاستمتاع بعروضه المذهلة وأجوائه الشتوية الفريدة.

في الموقع الرئيسي بحديقة أودوري، أبدع الفنانون في نحت خمسة تماثيل ثلجية عملاقة، يتراوح ارتفاع كل منها بين 10 و13 مترًا، باستخدام آلاف الأطنان من الثلج الذي تم جمعه من جميع أنحاء سابورو. ومن بين أبرز هذه المنحوتات، مجسم ضخم مستوحى من مبنى الطوب الأحمر التاريخي، الذي كان في السابق مقرًا رئيسيًا لمكتب حكومة هوكايدو ويعد اليوم وجهة سياحية بارزة، إضافة إلى منحوتة لشخصية شهيرة في عالم ألعاب الفيديو، ما يضفي لمسة عصرية تتناغم مع شعبية الثقافة اليابانية المعاصرة.

أما في منطقة سوسوكينو، فتحتضن الفعالية السنوية ”طريق الجليد“، حيث يتم عرض منحوتات جليدية تتلألأ عند إضاءتها ليلًا، ما يخلق مشهدًا ساحرًا يجذب عشاق التصوير الفوتوغرافي. في حين يوفر موقع تسودوم أنشطة تفاعلية للعائلات، مثل منحدرات التزلج والتزحلق على الجليد، مما يجعل المهرجان تجربة ممتعة للزوار من جميع الأعمار.

كما شارك السكان المحليون في إبداع منحوتات مميزة، من بينها مجسم لدب خشبي، وهو رمز شائع للهدايا التذكارية في هوكايدو، إضافة إلى منحوتة تحتفي بالرياضية هاروكا كيتاجوتشي، ابنة مدينة أساهيكاوا في هوكايدو، التي سجلت إنجازًا تاريخيًا بفوزها بالميدالية الذهبية في رمي الرمح للسيدات خلال أولمبياد باريس 2024.

بالإضافة إلى العروض الفنية، يوفر المهرجان أكشاكًا تقدم المأكولات المحلية الشهية، مثل رامن هوكايدو الشهير، وسلطعون الملك، وحلويات الشوكولاتة الساخنة، التي تتيح للزوار الاستمتاع بنكهات الشتاء الدافئة وسط الأجواء الباردة.

وعلّق أحد مسؤولي اللجنة التنفيذية للمهرجان قائلًا: ”نأمل أن يستمتع الزوار بتجربة استثنائية، وأن يجد كل منهم منحوتته المفضلة وسط هذا الإبداع الثلجي المذهل. نريد أن يكون المهرجان فرصة للجميع لاكتشاف سحر الشتاء في هوكايدو“.













(النص الأصلي باللغة باللغة الإنكليزية، جيجي برس)