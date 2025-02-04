ثلوج كثيفة في جنوب شرق هوكايدو: تساقط قياسي يعطل الحياة اليومية!

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هوكايدو - (جيجي برس)-- تعرض الجزء الجنوبي الشرقي من هوكايدو لتساقط ثلوج قياسي من مساء الاثنين حتى صباح الثلاثاء، حيث اقترب نظام ضغط منخفض قوي من هوكايدو قادمًا من بحر اليابان، متسببًا في اضطرابات واسعة في حركة النقل وإغلاق الطرق والسكك الحديدية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا عاجلًا من الثلوج الكثيفة في منطقة توكاتشي، حيث شهدت مدينة أوبيهيرو 85 سنتيمترًا من الثلوج خلال 6 ساعات فقط حتى الساعة 5 صباحًا يوم الثلاثاء، بينما ارتفع تراكم الثلوج إلى 120 سنتيمترًا في 12 ساعة حتى الساعة 9 صباحًا، وهو رقم قياسي جديد للمدينة. كما سجلت بلدة ميمورو المجاورة 105 سنتيمترات من الثلوج في 12 ساعة حتى الساعة 8 صباحًا، في حين بلغت سماكة الثلوج في بلدة هونبيتسو 104 سنتيمترات في نفس الفترة حتى الساعة 10 صباحًا. وتعد هذه الأرقام الأعلى على الإطلاق في هذه البلديات منذ بدء تسجيل البيانات.

بسبب كثافة الثلوج، تم إغلاق طريق أوبيهيرو-هيرو السريع ومعظم طريق دوتو السريع، بينما أعلنت شركة هوكايدو للسكك الحديدية (JR هوكايدو) عن تعليق الخدمات على خطوط سينمو ونيمورو طوال يوم الثلاثاء. كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار توكاتشي أوبيهيرو في نفس اليوم، مما تسبب في تعطيل خطط السفر للعديد من الركاب.

وأوضحت محطة أوبيهيرو للطقس أن السبب وراء هذه العاصفة الثلجية القوية يعود إلى تأثير نظام الضغط المنخفض القادم من بحر اليابان، إضافةً إلى تدفق هواء رطب إلى منطقة توكاتشي بفعل نظام ضغط منخفض آخر كان متمركزًا شرق هوكايدو وتحرك باتجاه الشمال، مما أدى إلى تفاقم تساقط الثلوج.

في ظل هذه الظروف الجوية القاسية، حذرت السلطات من المزيد من تساقط الثلوج والعواصف الثلجية، مع مخاطر كبيرة على السلامة العامة. كما دعت السكان إلى توخي الحذر من انقطاع الكهرباء، سقوط الأشجار، والانهيارات الثلجية، مع توقعات بمزيد من الاضطرابات في المواصلات خلال الأيام القادمة.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)