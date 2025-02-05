تحالف غير متوقع: هل تصبح نيسان تحت جناح هوندا؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء أن شركة هوندا موتور اقترحت خطة لشراء أسهم في شركة نيسان موتور لتحويلها إلى شركة تابعة. ويهدف هذا الاقتراح إلى زيادة مشاركة هوندا في إدارة نيسان لتسريع جهود التحول نحو التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت نيسان ستقبل هذا الاقتراح، حيث تعارض بشدة أي محاولة من هوندا للسيطرة على إدارتها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان شركتي صناعة السيارات اليابانيتين في ديسمبر/كانون الأول عن بدء محادثات بشأن تأسيس شركة قابضة لدمج عملياتهما.

تواجه نيسان صعوبات في تجميع خطة إعادة هيكلة شاملة، وهي خطوة ترى هوندا أنها ضرورية للمضي قدمًا في عملية الاندماج. وتشمل هذه التحديات اختلافات في الثقافة الإدارية والأولويات الاستراتيجية بين الشركتين. تُعتبر هوندا واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، مع تركيز قوي على الابتكار والتكنولوجيا، بينما تواجه نيسان تحديات مالية وإدارية في السنوات الأخيرة، مما دفعها إلى البحث عن شراكات لتعزيز قدراتها التنافسية.

يُعتبر اقتراح هوندا خطوة جريئة في محاولة لتعزيز التعاون بين الشركتين، لكن قبول نيسان لهذا الاقتراح يبقى غير مؤكد. وتستمر المحادثات بين الجانبين، مع تركيز كبير على كيفية تحقيق التكامل دون المساس باستقلالية إدارة نيسان. يُعتبر هذا التطور جزءًا من الاتجاه الأوسع في صناعة السيارات نحو التعاون والاندماج لمواجهة التحديات المتزايدة، بما في ذلك التحول نحو السيارات الكهربائية والمنافسة العالمية الشرسة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)