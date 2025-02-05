【فيديو】مهرجان سابورو للثلوج 2025 ينطلق وسط أجواء ساحرة ومنحوتات جليدية تخطف الأنظار!

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انطلق مهرجان سابورو السنوي للثلوج، أحد أبرز الفعاليات الشتوية في اليابان، في عاصمة محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد. ويضم هذا العام 202 منحوتة ثلجية وجليدية موزعة على ثلاثة مواقع رئيسية: حديقة أودوري، شارع تسودوم، ومنطقة سوسوكينو، حيث يستمر حتى 11 فبراير/شباط، مستقطبًا مئات الآلاف من الزوار من داخل اليابان وخارجها، الذين يأتون للاستمتاع بعروضه المذهلة وأجوائه الشتوية الساحرة.

في الموقع الرئيسي بحديقة أودوري، أبدع الفنانون في نحت خمسة تماثيل ثلجية عملاقة، يتراوح ارتفاع كل منها بين 10 و13 مترًا، باستخدام آلاف الأطنان من الثلج الذي تم جمعه من جميع أنحاء سابورو. ومن بين أبرز هذه المنحوتات، مجسم ضخم مستوحى من مبنى الطوب الأحمر التاريخي، الذي كان في السابق مقرًا رئيسيًا لمكتب حكومة هوكايدو ويعد اليوم وجهة سياحية بارزة، إضافة إلى منحوتة تجسد شخصية شهيرة في عالم ألعاب الفيديو، ما يضفي لمسة عصرية تتناغم مع شعبية الثقافة اليابانية الحديثة.

أما في منطقة سوسوكينو، فتحتضن الفعالية السنوية ”طريق الجليد“، حيث يتم عرض منحوتات جليدية متألقة تتلألأ عند إضاءتها ليلًا، ما يخلق مشهدًا ساحرًا يجذب عشاق التصوير الفوتوغرافي. في حين يوفر موقع تسودوم أنشطة تفاعلية للعائلات، مثل منحدرات التزلج والتزحلق على الجليد، مما يجعل المهرجان تجربة ممتعة للزوار من جميع الأعمار.

شارك السكان المحليون في إبداع منحوتات فريدة، من بينها مجسم لدب خشبي، وهو رمز شائع للهدايا التذكارية في هوكايدو، إضافة إلى منحوتة تحتفي بالرياضية هاروكا كيتاجوتشي، ابنة مدينة أساهيكاوا في هوكايدو، التي سجلت إنجازًا تاريخيًا بفوزها بالميدالية الذهبية في رمي الرمح للسيدات خلال أولمبياد باريس 2024.

إلى جانب العروض الفنية، يوفر المهرجان أكشاكًا تقدم مجموعة من المأكولات المحلية الشهية، مثل رامن هوكايدو الشهير، وسلطعون الملك، وحلويات الشوكولاتة الساخنة، التي تتيح للزوار الاستمتاع بنكهات الشتاء الدافئة وسط الأجواء الباردة.

مع استمرار العروض والتوافد الجماهيري، يبقى مهرجان سابورو للثلوج شاهدًا على إبداع اليابان في تحويل الشتاء القارس إلى تجربة فنية مبهرة تأسر القلوب وتترك أثرًا لا يُنسى في ذاكرة الزوار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)