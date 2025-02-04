【فيديو】عاصفة ثلجية غير مسبوقة تشل هوكايدو وتحذيرات عاجلة من الطقس القاسي!

أخبار اليابان

تشهد هوكايدو، شمالي اليابان، تساقطًا قياسيًا للثلوج خلال الساعات الأخيرة، مع تطور منخفض جوي سريع يجتاح مناطق واسعة من البلاد، ما أدى إلى اضطرابات جوية وعواصف ثلجية في العديد من المناطق.

ووفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فإن كتلة هوائية باردة قوية تتدفق حاليًا، بينما يتحرك المنخفض الجوي من غرب هوكايدو نحو الشمال، متسببًا في تكوين سحب ثلجية كثيفة فوق المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ. وخلال ست ساعات فقط حتى الرابعة من صباح الثلاثاء، سجلت مدينة أوبيهيرو 85 سنتيمترًا من الثلوج، في حين بلغت سماكة الثلوج في بلدة هونبيتسو 56 سنتيمترًا، وهي أعلى كميات مسجلة منذ بدء رصد البيانات.

وتتعرض المناطق الساحلية المطلة على بحر اليابان لعواصف ثلجية ورياح قوية، حيث تزداد سرعة الرياح بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية وصعوبة التنقل. كما يتوقع الخبراء وصول أبرد كتلة هوائية لهذا الموسم، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في الأيام المقبلة.

ولم تقتصر تأثيرات العاصفة الثلجية على هوكايدو فحسب، بل تمتد التوقعات لتشمل محافظة نييغاتا ومنطقة هوكوريكو، حيث يُتوقع تساقط مزيد من الثلوج الكثيفة، إضافةً إلى احتمال تساقط نادر للثلوج في الأراضي المنخفضة بمناطق كيوشو وشيكوكو، وهي مناطق لا تشهد عادةً مثل هذه الظروف الشتوية القاسية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من خطر تساقط الثلوج الكثيفة والعواصف الثلجية وارتفاع الأمواج، مشددة على ضرورة توخي الحذر من انقطاع التيار الكهربائي، وسقوط الأشجار، والانهيارات الثلجية، حيث قد تشهد بعض المناطق ظروفًا جوية خطيرة خلال الأيام القادمة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)