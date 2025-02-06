نيسان تتجه لرفض عرض هوندا.. هل يفشل الاندماج المنتظر؟

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور عن نيتها إلغاء اتفاقها مع شركة هوندا موتور بشأن دمج عملياتهما، حسبما أفادت مصادر يوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن هناك معارضة متزايدة داخل نيسان تجاه اقتراح هوندا بجعل نيسان شركة تابعة، وذلك بسبب المخاوف من فقدان الاستقلال الإداري للشركة اليابانية العريقة. وأشارت المصادر إلى أن نيسان قد عقدت اجتماعًا لمجلس إدارتها في نفس اليوم لمناقشة عملية التكامل التجاري المزمع تنفيذها.

وفيما يتعلق بالتقارير التي تفيد بأن محادثات التكامل قد تعود إلى المربع الأول، أكدت نيسان أنها تدرس جميع الخيارات المتاحة، وأنها تعتزم الإعلان عن خططها المستقبلية في منتصف فبراير/شباط الجاري.

تواجه محادثات الدمج تحديات كبيرة، خاصة مع معارضة نيسان لفكرة فقدان استقلاليتها الإدارية. يُعتبر هذا التطور انتكاسة لجهود التعاون بين الشركتين، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في صناعة السيارات العالمية والتحول السريع نحو السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية.

يُذكر أن الشركتين قد أعلنتا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن اتفاقهما لمناقشة إنشاء شركة قابضة من شأنها أن تضم نيسان وهوندا تحت جناح واحد، بهدف تعميق التعاون بينهما، خاصة فيما يتعلق بتطوير السيارات الكهربائية بشكل مشترك. وكان من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية التكامل النهائية في يونيو/حزيران من هذا العام، إلا أن التطورات الأخيرة قد تعيد رسم ملامح هذا التعاون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)