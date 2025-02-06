للعام الثالث على التوالي.. معدلات الجريمة في اليابان تواصل ارتفاعها!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس أن عدد الجرائم الجنائية التي اعترفت بها الشرطة في عام 2024 ارتفع بنسبة 4.9٪ مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 737,679 حالة، مسجلًا بذلك زيادة للعام الثالث على التوالي.

تعكس هذه الزيادة تصاعدًا في جرائم السرقة، إلى جانب ارتفاع حاد في حالات الاحتيال الاستثماري والاحتيال الرومانسي، حيث تستغل مجموعات إجرامية مجهولة منصات التواصل الاجتماعي لاستهداف الضحايا. وأكد مسؤول في وكالة الشرطة الوطنية أن ”حالة الجريمة خطيرة“، مشيرًا إلى أن الطبيعة المتغيرة للجريمة تتطلب استراتيجيات جديدة لمكافحتها.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجرائم الجنائية في اليابان كان قد بلغ أدنى مستوياته بعد الحرب العالمية الثانية في عام 2021، وهو العام الذي شهد فرض قيود صارمة بسبب جائحة كورونا، ما أسهم في انخفاض الجرائم بشكل كبير. ومع ذلك، بدأ هذا الاتجاه في الانعكاس اعتبارًا من عام 2022، مع تخفيف القيود وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بأنواع الجرائم، ارتفعت حالات سرقة الدراجات في عام 2024 بنسبة 6.٪ عن العام السابق لتصل إلى 174,020 حالة، مما يعكس تحديًا إضافيًا للسلطات في الحد من الجرائم اليومية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.

تواجه اليابان اليوم تحديات جديدة في مجال مكافحة الجريمة، حيث أصبحت التكنولوجيا وسيلة رئيسية تستخدمها العصابات الإجرامية في تنفيذ عملياتها، مما يتطلب تطوير أدوات استجابة أكثر كفاءة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع للحد من هذه الظاهرة المتزايدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)