شركة نيبون ستيل اليابانية تتواصل مع إدارة ترامب بشأن صفقة الاستحواذ على شركة ”يو إس ستيل“ الأمريكية

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طوكيو - (جيجي برس)-- في خضم تصاعد التوترات بشأن صفقة الاستحواذ المثيرة للجدل، صرح تاكاهيرو موري، نائب رئيس شركة نيبون ستيل اليابانية، يوم الخميس بأن الشركة تبذل جهودًا حثيثة للتواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن خطتها للاستحواذ على شركة يونايتد ستيل الأمريكية، إحدى أكبر شركات صناعة الصلب في الولايات المتحدة.

وقال موري خلال إفادة صحفية للإعلان عن أرباح الشركة: ”نعتقد أن اقتراحنا هو الأفضل لتعزيز القدرة التنافسية العالمية وتحقيق المنفعة المتبادلة. ليس أمامنا خيار سوى بذل كل جهد ممكن لإتمام عملية الاستحواذ المخطط لها“.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمرًا يمنع الصفقة، مستشهدًا بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، خاصة فيما يتعلق بحماية البنية التحتية الحيوية المرتبطة بصناعة الصلب الأمريكية. وردت نيبون ستيل على هذا القرار برفع دعوى قضائية ضد بايدن ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، مطالبة بإلغاء قرار الحظر، ومؤكدة التزامها بالامتثال الكامل للقوانين والمعايير الأمنية الأمريكية.

وكشف موري أنه قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي في إطار الجهود المكثفة للترويج للصفقة وكسب الدعم السياسي. وقال: ”تواصلت مع العديد من المشرعين والشخصيات المؤثرة المقربة من إدارة ترامب“، إلا أنه امتنع عن ذكر أسماء محددة حفاظًا على سرية المحادثات.

وأضاف: ”نأمل أن تصل رسالتنا الحقيقية إلى الرئيس ترامب، مما قد يساهم في فتح آفاق جديدة لمستقبل هذه الصفقة.“ تأتي هذه التحركات في ظل توقعات بعودة ترامب إلى الواجهة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مما يدفع نيبون ستيل لمحاولة الاستفادة من أي تغييرات محتملة في السياسة التجارية الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن صفقة الاستحواذ، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تهدف إلى توسيع نطاق أعمال نيبون ستيل عالميًا وتعزيز حضورها في السوق الأمريكية، الذي يُعد من أهم الأسواق الاستراتيجية في قطاع صناعة الصلب. وتؤكد الشركة اليابانية أن هذه الخطوة ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في الولايات المتحدة، وهو ما تسعى لتسليط الضوء عليه في محادثاتها مع المسؤولين الأمريكيين.

مع ذلك، تبقى الصفقة محط جدل واسع، حيث يعارضها بعض المسؤولين الأمريكيين والنقابات العمالية، الذين يعبرون عن مخاوفهم من فقدان السيطرة الوطنية على صناعة الصلب الحيوية. وفي المقابل، ترى نيبون ستيل أن تعاونها مع يونايتد ستيل سيؤدي إلى تبادل تكنولوجي مثمر وتعزيز القدرة الإنتاجية مع الحفاظ على الوظائف المحلية.

من المتوقع أن تتواصل المعركة القانونية والسياسية خلال الأشهر المقبلة، بينما تسعى نيبون ستيل لإيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف وتضمن المضي قدمًا في هذه الصفقة الاستراتيجية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)