بنك سفن في اليابان يطلق خدمة الصراف الآلي باستخدام التعرف على الوجه

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أطلق بنك سفن في اليابان خدمة جديدة تتيح لحاملي الحسابات إجراء الإيداعات والسحوبات النقدية باستخدام تقنية التعرف على الوجه عبر أكثر من 26 ألف جهاز صراف آلي في أنحاء البلاد. تأتي هذه الخدمة التي أُعلن عنها تحت اسم ”فيس كاش“، لتتيح للعملاء في بنك سفن وبنك شيزؤوكا إجراء المعاملات دون الحاجة إلى بطاقات نقدية أو هواتف ذكية.

تتم عملية الإيداع والسحب من خلال تقنية التعرف على الوجه التي طورتها شركة إن إي سي، والتي تسمح للمودعين بتحويل أموالهم بمجرد إدخال كلمة مرور ورقم كود خاص بهم، بعد تسجيل ملامح وجوههم في أول استخدام. تعزز الخدمة الجديدة الأمان بفضل تدابير الحماية التي تم تطويرها بالتعاون بين بنك سفن وشركة إن إي سي، مما يقلل من مخاطر الاستخدام غير المصرح به مثل سرقة الهوية.

يسعى بنك سفن من خلال هذه الخدمة إلى توسيع استخدامها لتشمل حسابات بنوك أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)