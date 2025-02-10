دومينوز بيتزا ستغلق 172 فرعًا في اليابان

أخبار اليابان

سيدني - (جيجي برس)-- أعلنت شركة دومينوز بيتزا إنتربرايزس المحدودة، التي يقع مقرها الرئيسي في أستراليا، يوم الجمعة عن إغلاق 205 فروع غير مربحة حول العالم، من بينها 172 فرعًا في اليابان.

وستركز سلسلة البيتزا الشهيرة على الاستثمار في المجالات التي تسهم في تحسين أرباحها.

يوجد حاليًا حوالي 1000 فرع لدومينوز بيتزا في اليابان، تديرها شركة دومينوز بيتزا اليابان. وقد تم افتتاح معظم الفروع التي ستُغلق استجابةً للارتفاع الكبير في الطلب خلال جائحة كورونا، إلا أنها تعرضت في السنوات الأخيرة لضغوط بسبب تراجع الطلب وارتفاع التكاليف.

وتتوقع السلسلة أن تسهم عمليات الإغلاق في خفض التكاليف السنوية بمقدار 15.5 مليون دولار أسترالي، أي ما يعادل نحو 1.5 مليار ين ياباني.

ورغم أن سلسلة دومينوز بيتزا تأسست في الولايات المتحدة، فإن الشركة الأسترالية تولت توسيع نشاطها في آسيا وأوقيانوسيا وأوروبا من خلال اتفاقيات الامتياز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)