حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات.. الحكومة اليابانية تدعم الحاويات المحمولة في محطات الطرق

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة النقل اليابانية عن خطط لدعم تركيب حاويات محمولة مزودة بدورات مياه ودش في محطات الراحة على جانب الطريق المعروفة باسم ”ميتشي نو إيكي“ في جميع أنحاء البلاد، وذلك ابتداءً من السنة المالية 2025 التي تبدأ في أبريل/ نيسان. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة اليابانية لتعزيز وظائف محطات ميتشي نو إيكي كمراكز دعم حيوية في حالات الكوارث الطبيعية.

ستقدم الوزارة قروضًا خالية من الفوائد للبلديات والشركات لتغطية جزء من تكاليف تركيب هذه الحاويات، والتي يمكن نقلها بسهولة بواسطة الشاحنات إلى المناطق المتضررة عند الحاجة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مرونة البنية التحتية في حالات الطوارئ، خاصة مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات في اليابان.

تبلغ تكلفة الحاوية الواحدة، التي تحتوي على مقصورتين للمراحيض، حوالي 30 مليون ين ياباني. وبموجب خطة الدعم، يمكن للبلديات الحصول على قروض حكومية تغطي نصف تكاليف الشراء والتركيب، بينما يمكن للشركات الاستفادة من قروض تغطي 25% من التكاليف من كل من الحكومة المركزية والبلديات. ولا يوجد حد أقصى لمقدار هذه القروض، مما يتيح مجالًا واسعًا لدعم الجهات المهتمة.

وفي خطوة إضافية لتعزيز فعالية هذه المبادرة، سيقوم مكتب مجلس الوزراء بإنشاء نظام خاص في السنة المالية 2025 لتسجيل الحاويات المحمولة كمركبات استجابة للكوارث. سيساعد هذا النظام في تتبع مستويات المخزون وتوزيع الحاويات بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد. وسيُطلب من البلديات والشركات المستفيدة من القروض تسجيل الحاويات الخاصة بها لضمان سهولة الوصول إليها في حالات الطوارئ.

تُعد محطات ميتشي نو إيكي جزءًا مهمًا من شبكة البنية التحتية اليابانية، حيث توفر خدمات متعددة للسائقين والمسافرين، بما في ذلك مرافق الراحة والمعلومات السياحية، وتلعب دورًا متزايد الأهمية كمراكز دعم مجتمعي في أوقات الكوارث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)