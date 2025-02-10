المنظمة غير الربحية في اليابان تواصل رعاية الحيوانات الأليفة المشردة بسبب زلزال شبه جزيرة نوتو

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ناغويا - (جيجي برس)-- يواصل مركز العناية بالحيوانات غير الربحي توفير مأوى للحيوانات الأليفة الخاصة بالنازحين من زلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع قبل أكثر من عام.

يُعنى مركز نيهون دوبيوتسو كايغو، الذي يقع في مدينة غيفو وسط اليابان، برعاية الحيوانات الأليفة المشردة حتى يتمكن أصحابها من استعادتها، في حين أن العديد من المنظمات المشابهة عادةً ما توصي بتبني الحيوانات بعد عام من تقديم المأوى لها.

قال تسونيو ياماغوتشي، البالغ من العمر 73 عامًا ورئيس المركز غير الربحي في غيفو: ”مساعدة الحيوانات يمكن أن تؤدي إلى مساعدة الناس. أريد أن أكون مفيدًا، حتى ولو بشكل بسيط“.

وكان المركز قد تلقى في منتصف يناير/كانون الثاني 2024 رسالة إلكترونية من أحد المرسلين بعد الزلزال الذي ضرب محافظة إشيكاوا، حيث استفسر المرسل عن إمكانية ترك كلب من نوع بوردر كولي في المركز. الكلب كان يعيش في بلدة أوتشينادا التي شهدت تدميرًا واسعًا بسبب الزلزال، مما دفع المالك إلى ترك الكلب في المنزل المدمر، بينما كان يتنقل يوميًا من مركز الإخلاء للاعتناء بالحيوان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)