رئيس الوزراء الياباني إيشيبا يتوقع زيارة ترامب لليابان خلال إكسبو 2025 في أوساكا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أنه يتوقع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان خلال المعرض العالمي إكسبو في أوساكا، الذي سيقام في الفترة من أبريل/نيسان إلى أكتوبر/تشرين الأول.

وقال إيشيبا، في برنامج إخباري على شبكة نيبون التلفزيونية، إن اليابان ستجري التعديلات اللازمة مع مراعاة الوضع السياسي.

وأشار إلى أن الدورة البرلمانية ستستمر حتى يونيو/حزيران، كما ستُجرى انتخابات مجلس المستشارين، الغرفة العليا من البرلمان، خلال الصيف.

وأوضح إيشيبا أنه تبادل وجهات النظر حول إكسبو 2025 خلال قمته مع ترامب في واشنطن في 7 فبراير/شباط، مضيفًا أن ترامب أعرب عن اهتمام كبير بيوم الولايات المتحدة الوطني في إكسبو أوساكا، المقرر في 19 يوليو/تموز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)