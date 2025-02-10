ترامب: ”نيبون ستيل“ اليابانية ستستثمر في ”يو إس ستيل“ الأميركية بدلاً من الاستحواذ عليها

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واشنطن- (جيجي برس)-- صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، بأن شركة نيبون ستيل اليابانية لن تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة ”يو إس ستيل“ الأمريكية.

وأدلى ترامب بهذا التصريح أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة ”إير فورس وان“، مؤكداً مجدداً موقفه الرافض لعملية الاستحواذ الكامل من قبل الشركة اليابانية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بعد قمتهما في واشنطن يوم الجمعة، إن نيبون ستيل وافقت على استثمار مبالغ ضخمة في ”يو إس ستيل“ بدلاً من امتلاكها بالكامل، مشيراً إلى أنه سيلتقي قريباً برئيس الشركة اليابانية.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أصدر الشهر الماضي قراراً بوقف خطة استحواذ نيبون ستيل على ”يو إس ستيل“ لأسباب متعلقة بالأمن القومي. وفي المقابل، رفعت نيبون ستيل و”يو إس ستيل“ دعوى قضائية مشتركة أمام محكمة أمريكية لإلغاء القرار.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعتزم تعزيز صناعة الصلب الأمريكية من خلال الحوافز الضريبية والرسوم الجمركية، وأعرب عن معارضته لخطة نيبون ستيل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)