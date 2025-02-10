”نيبون ستيل“ تدرس تقديم عرض جريء بشأن استحواذها على ”يو إس ستيل“

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طوكيو - (جيجي برس)--أعلن يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوم الاثنين، أن شركة نيبون ستيل تدرس تقديم ”عرض جريء يختلف تمامًا عن العروض السابقة“ فيما يتعلق بخططها للاستحواذ على شركة يو إس ستيل الأمريكية.

وأوضح هاياشي، خلال مؤتمر صحفي، أن نيبون ستيل لا تنظر إلى الصفقة على أنها مجرد استحواذ بسيط، بل تسعى لتقديم خطة استثمارية جريئة تهدف إلى إنتاج منتجات عالية الجودة تلبّي احتياجات الولايات المتحدة والعالم، مما يضمن تحقيق مصلحة مشتركة لكل من اليابان والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه،تجنب هاياشي التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي صدرت يوم الأحد، حيث أشار ترامب إلى أن نيبون ستيل لن تستحوذ على حصة الأغلبية في يو إس ستيل، معتبرًا أن الإدلاء بأي تعليق قد يؤثر على قرارات الأعمال للشركتين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)