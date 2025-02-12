【فيديو】المظلات اليابانية تنير ليالي الشتاء.. أجواء ساحرة وفن راقٍ!

أخبار اليابان

انطلقت فعالية ”ياماغا تورو رومان هياكا هياكوساي“ في وسط مدينة ياماغا بمحافظة كوماموتو، حيث تم تزيين شوارع طريق بوزن كايدو التاريخي بأضواء الخيزران والمظلات اليابانية. وتعكس الفعالية تاريخ المنطقة، التي كانت في الماضي مركزًا لإنتاج المظلات اليابانية. تجذب هذه الفعالية الزوار من مختلف أنحاء البلاد لمشاهدة التراكيب الفنية المضيئة التي تزين الشوارع وتُعيد إحياء التراث الثقافي والتاريخي للمنطقة، مما يوفر تجربة ساحرة تجمع بين الجمال التقليدي والتقنيات الحديثة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)