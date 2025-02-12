اليابان توقع أول معاهدة دولية بشأن الذكاء الاصطناعي

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باريس - (جيجي برس)-- وقعت اليابان وكندا يوم الثلاثاء على اتفاقية مجلس أوروبا الإطارية بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، وهي أول اتفاقية دولية ملزمة قانونًا في هذا المجال. يأتي توقيع البلدين ليعزز الجهود العالمية لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع القيم الإنسانية الأساسية.

تم اعتماد هذه المعاهدة العام الماضي من قبل مجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضو، بينما شاركت اليابان وكندا في المفاوضات بصفة مراقبين. وبعد التوقيع، ارتفع عدد الدول الموقعة على الاتفاقية إلى 13 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وفي حفل التوقيع الذي أقيم في باريس، قال هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني: ”إن توقيع اليابان على الاتفاقية يعكس تصميمها القوي على تعزيز القيم الأساسية مثل حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون“. وأضاف أن اليابان تعتزم العمل مع المجتمع الدولي لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي.

كما أعرب ماتسوموتو عن ثقته في أن هذه المعاهدة، إلى جانب عملية هيروشيما للذكاء الاصطناعي، وهي إطار دولي تقوده طوكيو لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي، ستشكلان معًا أساسًا متينًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)