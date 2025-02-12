اليابان تسعى لإعفاءها من الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم.. هل تنجح المفاوضات؟

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الأربعاء أن اليابان تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة للإعفاء من الرسوم الجمركية البالغة 25٪ على واردات الصلب والألمنيوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح هاياشي أن الطلب قد تم تقديمه عبر السفارة اليابانية في واشنطن يوم الثلاثاء وفقًا للتوقيت المحلي. وأشار هاياشي إلى أن اليابان ستتخذ ”الخطوات اللازمة بحزم مع التدقيق الكامل في التدابير وتأثيرها على بلدنا“، مؤكداً على عزم الحكومة اليابانية في التعامل مع هذه المسألة.

من جانبه، ذكر وزير الصناعة الياباني يوجي موتو في مؤتمر صحفي آخر أنه سيراقب عن كثب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الشركات اليابانية، مشيرًا إلى أن ”التدابير التقييدية الواسعة التي تفرضها الحكومة الأمريكية قد تؤثر بشكل كبير على نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، وكذلك على الاقتصاد العالمي“.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تستمر اليابان في محاولة حماية مصالحها التجارية وسط تحديات اقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)