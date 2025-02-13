انخفاض ملحوظ في تسوس الأسنان لدى الأطفال في اليابان.. ما السر؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشفت دراسة حديثة أجرتها وزارة الصحة اليابانية أن نسبة الأطفال الذين يعانون من تسوس الأسنان في اليابان سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال السنة المالية 2024، وهو ما يعكس على الأرجح تأثير النصائح المستمرة حول العناية بالأسنان والمبادرات التوعوية في المدارس.

وبحسب نتائج المسح، بلغت نسبة الإصابة بتسوس الأسنان 20.74٪ بين الأطفال في رياض الأطفال، و32.89٪ في المدارس الابتدائية، و26.50٪ في المدارس الإعدادية، و34.70٪ في المدارس الثانوية. وهذه النسب تمثل أدنى مستوياتها منذ بدء المسح في السنة المالية 1948، ما يشير إلى تحسن كبير في العناية بصحة الفم لدى الأطفال.

شمل الاستطلاع حوالي 3.19 مليون طفل، وتم إجراؤه بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران 2024. يذكر أن فترة المسح كانت قد امتدت بين السنة المالية 2020 والسنة المالية 2023 بسبب جائحة كورونا، ما أثر على مقارنة البيانات خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة تدهورًا مستمرًا في مستوى الرؤية لدى الأطفال، حيث بلغت نسبة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر (أقل من 20/20) 36.84٪ في المدارس الابتدائية، و60.61٪ في المدارس الإعدادية، و71.06٪ في المدارس الثانوية، وهي أعلى مستويات تم تسجيلها على الإطلاق، باستثناء الفترة الممتدة من السنة المالية 2020 إلى 2023، حين كانت ظروف المسح مختلفة.

يُعزى تراجع حدة البصر لدى الأطفال إلى عوامل مختلفة، أبرزها زيادة استخدام الأجهزة الرقمية لفترات طويلة والتعرض المفرط للشاشات، مما يشكل تحديًا جديدًا للصحة العامة في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)