دراسة جديدة: أكثر من نصف مرضى السرطان في اليابان يواصلون الحياة لعقد كامل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلن المركز الوطني للسرطان يوم الخميس أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة عشر سنوات بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في اليابان عام 2012 بلغ 54.0%، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بـ 53.5% لأولئك الذين تم تشخيصهم في عام 2011.

وشمل المسح الأخير 394108 أشخاص تم تشخيصهم بالسرطان في مختلف المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد، مع استبعاد المرضى الذين توفوا لأسباب أخرى غير مرتبطة بالسرطان.

وبحسب نوع السرطان، سجل سرطان المعدة، وهو الأكثر شيوعًا بين المرضى المشمولين في المسح، معدل بقاء بلغ 57.9% بعد عشر سنوات من التشخيص. وجاء سرطان الأمعاء في المرتبة الثانية بمعدل 58.1%، يليه سرطان الرئة غير صغير الخلايا بمعدل 32.6%.

وكان متوسط عمر المرضى الذين شملهم الاستطلاع 67.7 عامًا، حيث شكّل الأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر نحو 60% من إجمالي المشمولين بالمسح وقت التشخيص.

ولأول مرة، قام المركز الوطني للسرطان بحساب معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان الناجين على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما سيوفر بيانات أكثر تفصيلًا حول تقدم العلاجات وفعالية استراتيجيات التشخيص المبكر.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)