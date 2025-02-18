رغم رحيلها... ”كابوسو“ لا تزال تحظى بحب عشاق الدوجكوين في كل مكان!

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تشيبا - (جيجي برس)-- لا تزال كابوسو، الكلبة من نوع شيبا إينو والمعروفة بأنها نموذج شعار عملة ”دوجكوين“ المشفرة، تحظى بشعبية كبيرة حتى بعد وفاتها في مايو الماضي. حيث لا تزال رسائل المعجبين تتدفق من جميع أنحاء اليابان، مما يعكس التأثير الكبير الذي تركته هذه الكلبة الصغيرة في قلوب الكثيرين.

تم تبني كابوسو في عام 2008 من قبل أتسوكو ساتو، البالغة من العمر 63 عامًا، والتي تقيم في مدينة ساكورا بمحافظة تشيبا، شرق طوكيو. اكتسبت الكلبة شهرة عالمية بعد أن نشرت ساتو صورة جذابة لها على مدونتها في عام 2010، والتي أصبحت لاحقًا الشعار الرسمي لعملة دوجكوين المشفرة. بفضل هذه الصورة، تحولت كابوسو إلى رمز ثقافي شهير، ليس فقط في اليابان، ولكن حول العالم.

عندما أُعلن عن وفاة كابوسو في مايو/ أيار الماضي، عن عمر يُقدر بنحو 18 عامًا، نالت الخبر تغطية إعلامية واسعة من قبل وكالة أسوشيتد برس وعدة مؤسسات إعلامية عالمية. وأثارت وفاتها موجة من الحزن بين المعجبين، حيث تلقى منشور ساتو على منصة إكس الذي أعلنت فيه عن وفاة كابوسو أكثر من 100 ألف رد فعل.

كما حضر حوالي 200 شخص حفل وداع أقيم في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا بعد وقت قصير من وفاتها. وكان الحفل مؤثرًا للغاية، حيث اضطر الناس إلى الانتظار في طوابير لأكثر من ساعة للتوقيع في دفتر التعازي وإبداء احترامهم لكابوسو.

رغم رحيلها، لا تزال كابوسو تحظى بمكانة خاصة في قلوب الكثيرين، وتظل رمزًا للفرح والإلهام، ليس فقط لعالم العملات المشفرة، ولكن لكل من عرف قصتها وأحبها.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)