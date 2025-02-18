اكتشاف مذهل.. علماء يابانيون يكتشفون بكتيريا معوية قادرة على منع السمنة!

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طوكيو - (جيجي برس)-- اكتشف فريق من الباحثين اليابانيين نوعًا من البكتيريا التي يمكنها تحسين البيئة المعوية للإنسان ومنع السمنة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير علاجات ووسائل وقائية ضد السمنة ومرض السكري.

من المعروف أن الإفراط في تناول السكروز، أو سكر المائدة، يؤدي إلى السمنة ويزيد من خطر الإصابة باضطرابات التمثيل الغذائي مثل مرض السكري. وفي هذا السياق، أجرى فريق بحثي يضم علماء من جامعة كيوتو وجامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا وجامعات أخرى دراسة حول تأثير السكريات المتعددة الخارجية (EPS) التي تنتجها بكتيريا حمض اللاكتيك. السكريات المتعددة الخارجية (EPS) هي مركبات تنتجها بعض أنواع البكتيريا، وتلعب دورًا في تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن هذه السكريات، التي لا تُهضم في الأمعاء الدقيقة، توفر فوائد أيضية كبيرة للإنسان.

وفقًا لأحدث ورقة بحثية نُشرت في المجلة العلمية البريطانية Nature Communications، قام البروفيسور إيكو كيمورا من جامعة كيوتو وفريقه بفحص البكتيريا المنتجة لـ EPS في عينات براز بشري تبرع بها 472 شخصًا، بينهم أشخاص يعانون من السمنة وآخرون لا يعانون منها. ووجد الباحثون أن الأشخاص غير المصابين بالسمنة يميلون إلى استضافة نوع من بكتيريا حمض اللاكتيك تُعرف باسم Streptococcus salivarius.

كما اكتشف الفريق أن هذه البكتيريا تنتج كميات كبيرة من EPS عند توفر السكروز، وأن هذا المركب يتحول بكفاءة إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs)، وهي مركبات تنتجها البكتيريا المعوية عند تخمير الألياف، وتساهم في تنظيم التمثيل الغذائي وتقليل الالتهابات. تلعب هذه الأحماض الدهنية دورًا مهمًا في منع تراكم الدهون في الجسم. هذه النتائج تعزز الآمال في تطوير علاجات جديدة تعتمد على تعزيز وجود هذه البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما قد يساعد في الوقاية من السمنة والأمراض المرتبطة بها مثل السكري.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)