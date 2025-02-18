الأمير الياباني هيساهيتو يجتاز اختبار القيادة ويحصل على رخصته الرسمية!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ذكرت مصادر مطلعة أن الأمير الياباني هيساهيتو، الابن الوحيد لولي العهد أكيشينو والأميرة كيكو، حصل على رخصة قيادة، ما يمثل خطوة جديدة في حياته الشخصية. الأمير البالغ من العمر 18 عامًا، والذي يدرس في مدرسة ثانوية بجامعة تسوكوبا في حي أوتسوكا في طوكيو، اجتاز اختبارًا في مركز رخصة القيادة ساميزو في العاصمة اليابانية، ويحتل الأمير المرتبة الثانية في ولاية العرش.

في أبريل/ نيسان المقبل، من المقرر أن يبدأ الأمير هيساهيتو دراسته في جامعة تسوكوبا، حيث يستخدم العديد من الطلاب في الجامعة الوطنية الدراجات والسيارات للتنقل بين الحرم الجامعي والمناطق المحيطة به. وتعد هذه خطوة نحو التأقلم مع الحياة الجامعية، وهي مرحلة هامة في حياة أي شاب، حيث يسعى الأمير هيساهيتو لتحقيق حياة أكاديمية مستقلة.

وقال أحد مساعدي الأمير تعليقًا على هذا التطور: ”نريده أن يعيش حياة جامعية آمنة ومثمرة، ونحن نعتقد أنه سيفكر في طريقة مناسبة وملائمة للذهاب إلى المدرسة“، في إشارة إلى أن الأمير سيجد طرقًا آمنة ومستقلة للتنقل خلال سنواته الدراسية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)