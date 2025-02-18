بدعوة خاصة.. أول زيارة رسمية لوفد من حكومة طالبان إلى اليابان

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نيودلهي/ طوكيو - (جيجي برس)-- زار مسؤولون رفيعو المستوى من الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة طالبان في أفغانستان، بمن فيهم نائب وزير الاقتصاد عبد اللطيف نظري، اليابان بدعوة من مؤسسة نيبون غير الربحية. وصل الوفد إلى اليابان يوم الأحد في أول زيارة لمسؤولين من الحكومة المؤقتة منذ تولي الجماعة الإسلامية السلطة في أغسطس/آب 2021، في خطوة تأتي وسط جهود دولية متقطعة لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان رغم القيود المفروضة على حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح مسؤول في مؤسسة نيبون يوم الاثنين أن الزيارة تهدف إلى ”السماح لهم بفهم الحاجة إلى قبول الدعم الإنساني للضعفاء على نطاق واسع من المجتمع الدولي“، وأنها تعد فرصة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير ”رؤية واسعة النطاق لبناء الأمة“ رغم التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد. وأضاف المسؤول أن الزيارة قد تُستخدم كمنصة لمناقشة السياسات المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بفرض الحكومة المؤقتة قيوداً صارمة على عمل وتعليم النساء بناءً على تفسيرها للشريعة الإسلامية، ما يجعل وضع النساء في أفغانستان قاسيًا للغاية.

تأتي هذه الزيارة في ظل ضغوط دولية متزايدة على حكومة طالبان للالتزام بالمعايير الإنسانية وتمكين مشاركة المرأة في الحياة العامة، حيث لم يُعترف بالحكومة المؤقتة باعتبارها الحكومة الشرعية لأفغانستان من قبل معظم دول العالم بما في ذلك اليابان. ورغم أن طالبان تدعي إعادة بناء الدولة على أسس إسلامية، إلا أن السياسات التي تفرضها تثير استياء المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، مما يضعف فرص التعاون الواسع مع الدول المانحة.

تعتبر هذه الزيارة أول خطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي يسعى من خلالها المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في تقديم الدعم الإنساني لأفغانستان، في ظل تحديات اقتصادية وإنسانية جسيمة. ويأمل المسؤولون في مؤسسة نيبون أن تؤدي هذه اللقاءات إلى حوار بناء يساهم في تخفيف معاناة الشعب الأفغاني، وتمهيد الطريق لإصلاحات شاملة تعيد الحقوق والحريات إلى كافة فئات المجتمع، بما في ذلك النساء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)