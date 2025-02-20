أسعار الأرز في اليابان تحطم الأرقام القياسية وسط ضغوط السوق!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الزراعة اليابانية يوم الأربعاء أن متوسط سعر محصول الأرز الياباني لعام 2024، المباع لتجار الجملة، ارتفع في يناير ليصل إلى مستوى قياسي جديد للشهر الخامس على التوالي. وبلغ متوسط السعر في يناير 25,927 ينًا لكل 60 كيلوغرامًا من الأرز البني، بزيادة قدرها 69% مقارنة بالعام السابق، وذلك وسط طلب متزايد على هذا المحصول الأساسي في البلاد.

تجري الوزارة مسحًا شهريًا لمتوسط أسعار المعاملات بين تجار الجملة للأرز والمشترين الذين يتعاملون مع المزارعين، مثل الاتحاد الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية (زين-نوه)، وتُعد هذه الأرقام مؤشرًا رئيسيًا لحركة السوق. ويعزى هذا الارتفاع القياسي إلى المنافسة المتزايدة بين المشترين منذ النقص الحاد في مخزون الأرز – الغذاء الأساسي لليابانيين – في المتاجر خلال صيف 2024، إلى جانب عمليات التخزين من قبل المتفائلين بارتفاع أسعار الأرز في المستقبل.

وأدى هذا النقص إلى تصاعد المخاوف بين المستهلكين، مما دفع البعض لتكديس الكميات المتاحة، فيما يشبه ”هلع الشراء“ الذي شوهد في أزمات سابقة. وتشير التقارير إلى أن عوامل مثل تغير المناخ، بما في ذلك موجات الحر الشديدة التي أثرت على إنتاج الأرز في العام الماضي، ساهمت في تقليص المعروض، مما زاد من الضغط على الأسعار.

ردًا على ذلك، قررت الوزارة الإفراج عن 210,000 طن من الأرز من المخزون الحكومي لدعم السوق، حيث تعاني جهات مثل ”زين-نوه“ من صعوبات في تأمين كميات كافية، مما أعاق التوزيع السلس للأرز إلى الأسواق. وتهدف هذه الخطوة إلى استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد، خاصة مع استمرار الاعتماد الكبير على الأرز كجزء لا يتجزأ من النظام الغذائي والثقافة اليابانية. ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الكمية كافية لتهدئة السوق في ظل التحديات المستمرة التي تواجه الإنتاج الزراعي في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)