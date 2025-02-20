هل يصبح 2025 عام السياحة في اليابان؟ عدد الزوار يسجل قفزة تاريخية!

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر تقرير صادر عن منظمة السياحة الوطنية اليابانية يوم الأربعاء أن العدد الشهري للزوار الأجانب إلى اليابان سجل رقمًا قياسيًا جديدًا في يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب المتزايد على السفر من الصين ومناطق أخرى في آسيا خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة (رأس السنة الصينية)، التي تُعد واحدة من أهم المناسبات في المنطقة وتشهد عادةً حركة سفر كبيرة.

ووفقًا للتقرير، يُقدر أن عدد الزوار الوافدين ارتفع بنسبة 40.6% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 3,781,200 زائر، متجاوزًا حاجز الـ3 ملايين زائر للشهر الرابع على التوالي. هذا الرقم يتخطى الرقم القياسي السابق المسجل في ديسمبر 2024، والذي بلغ 3,489,800 زائر. ويعكس هذا النمو المتواصل تعافي قطاع السياحة في اليابان بعد التحديات التي واجهته خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى جهود الحكومة اليابانية لتعزيز السياحة عبر حملات ترويجية وتسهيلات في التأشيرات.

وعلى صعيد الدول والمناطق، تصدرت الصين القائمة حيث قفز عدد الزوار من البر الرئيسي الصيني 2.4 ضعفًا ليصل إلى 980,300 زائر، مدفوعين بعطلة السنة القمرية التي تُعتبر موسم ذروة للسفر. وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثانية بـ967,100 زائر، بزيادة 12.8%، تلتها تايوان بـ593,400 زائر، بارتفاع نسبته 20.5%. وتُظهر هذه الأرقام الدور الكبير للدول الآسيوية المجاورة في دعم السياحة اليابانية، حيث تُفضل هذه الجنسيات اليابان كوجهة قريبة وغنية بالثقافة والتجارب السياحية.

كما شهدت أستراليا ارتفاعًا ملحوظًا في عدد زوارها بنسبة 35.3%، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 140,200 زائر، وهو ما قد يعكس جاذبية اليابان كوجهة شتوية للأستراليين الذين يبحثون عن المناظر الطبيعية الثلجية ومنتجعات التزلج. أما الولايات المتحدة فقد سجلت 182,500 زائر، بزيادة 38.4%، مما يشير إلى تزايد اهتمام الأمريكيين بالثقافة اليابانية، مثل مهرجانات الشتاء والمعالم التاريخية كمعابد كيوتو وطوكيو الحديثة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل سعي اليابان لتحقيق هدفها المتمثل في استقبال 60 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، مع التركيز على تنويع مصادر السياح وتعزيز التجربة السياحية من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم عروض موسمية جذابة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)