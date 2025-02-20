خطوة نحو المستقبل: توافق سياسي واسع على مجانية التعليم في اليابان!

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طوكيو - (جيجي برس)-- أفاد مسؤول تنفيذي في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني يوم الأربعاء أن الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب قد توصلت إلى توافق واسع مع حزب المعارضة ”نيبون إيشين نو كاي“ (حزب الابتكار الياباني) بشأن اقتراح جعل التعليم الثانوي العام مجانيًا من الرسوم الدراسية. يُعد هذا التقدم خطوة مهمة نحو إقرار ميزانية السنة المالية 2025 خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار، وهو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة والمعسكر الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو.

يأتي الاتفاق حول التعليم المجاني كأحد الشروط التي وضعها حزب ”نيبون إيشين“ لدعم الميزانية. ويضغط الحزب أيضًا للحصول على تنازلات من الكتلة الحاكمة بشأن اقتراحه بخفض أقساط التأمين الاجتماعي، وهو شرط آخر يراه أساسيًا. ومن المقرر أن يجتمع قادة السياسات من الأحزاب الثلاثة يوم الخميس لمناقشة هذه القضية.

تأمل الكتلة الحاكمة في التوصل إلى اتفاق رسمي مع ”نيبون إيشين“ حول القضايا الرئيسية من خلال عقد اجتماع لقادة الأحزاب الثلاثة في أقرب وقت هذا الأسبوع، بشرط التوصل إلى تفاهم بين قادة السياسات. وخلال اجتماع يوم الأربعاء، أبلغ الحزب الليبرالي الديمقراطي حزب ”نيبون إيشين“ أن الاتفاق المزمع بين الأحزاب الثلاثة سيحدد رفع الحد الأقصى لمساعدة الأسر التي لديها طلاب في المدارس الثانوية الخاصة من 396,000 ين حاليًا إلى 457,000 ين، وهو متوسط الرسوم الدراسية الوطني للمدارس الخاصة.

يُظهر هذا التطور مرونة الكتلة الحاكمة في التعامل مع أحزاب المعارضة لضمان تمرير الميزانية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر اليابانية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. يُعد جعل التعليم الثانوي مجانيًا مطلبًا شعبيًا يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وتعزيز المساواة في التعليم، بينما يُنظر إلى خفض أقساط التأمين الاجتماعي كخطوة لدعم الدخل المتاح للمواطنين. ويعكس هذا التعاون بين الأحزاب ديناميكيات السياسة اليابانية الحالية، حيث تسعى الكتلة الحاكمة لتوسيع قاعدة دعمها البرلماني في مواجهة تحديات داخلية وخارجية متزايدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)