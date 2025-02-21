【فيديو】ثورة الروبوتات في اليابان: ابتكارات تتخطى حدود الممكن!

وخلال الجولة، التي أُقيمت في 19 فبراير/ شباط في منطقة كونوهانا بمدينة أوساكا، تم الكشف لأول مرة عن خمسة روبوتات أندرويد جديدة، صُممت لمحاكاة تعابير الوجه والحركات البشرية بدقة متناهية. تسعى هذه الروبوتات إلى خلق تجربة تفاعلية غير مسبوقة، حيث يمكنها التواصل مع الزوار بطريقة طبيعية تُحاكي التفاعل البشري، مما يفتح آفاقًا جديدة لعلاقة البشر بالروبوتات في مجالات الحياة اليومية والعمل.

وأشار إيشيغورو إلى أن هذه الروبوتات ليست مجرد آلات، بل تمثل خطوة نحو مستقبل يصبح فيه التفاعل مع الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من حياة البشر. ومن المقرر أن يوفر جناح ”مستقبل الحياة“ للزوار تجربة تفاعلية فريدة، تُمكّنهم من استكشاف كيف يمكن للروبوتات أن تسهم في تشكيل المجتمعات المستقبلية وتعزيز جودة الحياة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)