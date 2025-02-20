جريمة صادمة في اليابان.. محاكمة فتى بتهمة قتل والديه قرب طوكيو

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يوكوهاما - (جيجي برس)-- طلبت محكمة محلية يابانية يوم الخميس من محكمة الأسرة النظر في قضية تتعلق بفتى يبلغ من العمر 16 عامًا، متهم بقتل والديه في مدينة ساغاميهارا بمحافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، في العام الماضي.

وقال تاكاهيرا يوشي، القاضي في محكمة يوكوهاما المحلية، إن التدابير التعليمية والوقائية هي المناسبة للفتى.

وأضاف يوشي: ”لم يكن الحادث ليحدث لو لم يُوضع الفتى في بيئة تربوية غير لائقة من والديه“.

وأشار القاضي إلى أن الفتى ”يندم“ على فعلته وأنه بحاجة إلى تلقي تعليم خاص.

كان المدعون العامون قد طالبوا بالحكم على الفتى بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عامًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)