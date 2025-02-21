ترامب يحتفي بتحالف الولايات المتحدة واليابان في ذكرى معركة إيو جيما

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واشنطن - (جيجي برس)-- أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتحالف بين بلاده واليابان في بيان أصدره يوم الأربعاء للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة إيو جيما في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

وقال البيان: ”على الرغم من الحرب الوحشية، يمثل التحالف بين الولايات المتحدة واليابان حجر الزاوية للسلام والازدهار في منطقة المحيط الهندي والهادئ“.

أودت المعركة الدامية التي دارت على الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار من عام 1945 بحياة حوالي 21900 شخص من الجانب الياباني وحوالي 6800 من القوات الأمريكية. تقع إيو جيما، التي تُعتبر جزءًا من طوكيو وتُعرف رسميًا باسم إيوتو، على بعد حوالي 1250 كيلومترًا جنوب العاصمة اليابانية.

بينما يتمسك ترامب بسياسة ”أمريكا أولاً“ والدبلوماسية القائمة على المعاملات، فقد كان يؤكد على أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان منذ ولايته الأولى التي استمرت من 2017 إلى 2021.

في أول لقاء وجهًا لوجه مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في واشنطن يوم 7 فبراير/ شباط، قال ترامب إن الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بأمن اليابان.