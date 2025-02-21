من كييف إلى طوكيو.. كيف توظف مدرسة أوكرانية اللغة اليابانية لتعزيز السلام؟

أخبار اليابان

كييف - (جيجي برس)-- تبدي مدرسة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف حماسة كبيرة لتدريس اللغة اليابانية واللغات الأجنبية الأخرى، انطلاقًا من إيمانها بأن تعزيز التبادل الثقافي يمكن أن يسهم في تحقيق السلام ومنع الحروب.

في مدرسة ”Linguist“ الواقعة في إيربين، وهي مدينة تعرضت لهجمات صاروخية مكثفة في بداية الغزو الروسي قبل نحو ثلاث سنوات، يدرس الطلاب اللغة اليابانية بجد باستخدام الكتب المدرسية المقدمة بمساعدة من اليابان.

يحلم العديد من هؤلاء الطلاب بزيارة اليابان يومًا ما، حيث يرون في تعلم اللغة وسيلة لفتح آفاق جديدة وتعزيز الروابط مع العالم الخارجي. بالنسبة لهم، اليابان ليست مجرد لغة أو ثقافة بعيدة، بل رمز للأمل والمستقبل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بلادهم.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)