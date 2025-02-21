حماية اليابانيين من النصب الدولي.. الشرطة تتدخل في 10 قضايا احتيال

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر في وكالة الشرطة الوطنية اليابانية يوم الخميس بأن السلطات وضعت تحت الحماية مواطنين يابانيين مرتبطين بعمليات احتيال مقرها في الخارج، وذلك في 10 حالات خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ 18 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن ستًا من هذه الحالات العشر شملت شبانًا دون سن الثلاثين، حيث تم استدراجهم إلى الخارج من خلال عروض عمل مزعومة عُرضت عليهم عبر مواقع الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت التقارير إلى أن بعض هؤلاء الأفراد تعرضوا للإكراه للمشاركة في عمليات احتيال عبر الهاتف، وهو نوع من الجرائم يُعرف في اليابان باسم ”الاحتيال الخاص“. ومن بين الحالات المسجلة، عاد شابان يابانيان كانا متورطين في عمليات احتيال مماثلة مقرها في ميانمار إلى اليابان عبر تايلاند، حيث تم وضعهما تحت حماية الشرطة فور وصولهما.

وبحسب وكالة الشرطة الوطنية، شملت هذه العمليات أشخاصًا سافروا إلى دول مثل كمبوديا وميانمار والصين، مما يسلط الضوء على انتشار هذه الجرائم العابرة للحدود واستهدافها للشباب اليابانيين عبر الإنترنت.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)