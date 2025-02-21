بعد تزايد الهجمات... اليابان تمنح الضوء الأخضر لإطلاق النار على الدببة في المناطق الحضرية!

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طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الحكومة اليابانية، في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الجمعة، على مشروع قانون تعديلي يمنح البلديات المحلية صلاحية الموافقة على إطلاق النار على الدببة البرية التي تظهر في المناطق الحضرية.

يأتي هذا التعديل استجابةً لتزايد الهجمات التي تنفذها ما يُعرف بـ”الدببة الحضرية“، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ القانون المنقح بحلول الخريف، وهو الوقت الذي تبلغ فيه شهية الدببة ذروتها استعدادًا للسبات الشتوي.

وبموجب مشروع القانون، ستتمكن السلطات البلدية من السماح بصيد الدببة بالأسلحة النارية في الحالات التي تشكل فيها تهديدًا على البشر، شريطة اتخاذ تدابير السلامة المناسبة. ويشمل ذلك الدببة التي تقتحم الأماكن العامة مثل وسائل النقل العام والمتنزهات، أو تبقى داخل المباني، ما يستدعي تدخل الصيادين.

كما أوضح المسؤولون أن القانون المعدل سيصنّف الدببة البنية والسوداء ضمن فئة ”الحيوانات الخطرة“، إلى جانب الخنازير البرية، بموجب مرسوم حكومي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح مشروع القانون للبلديات طلب المساعدة الفنية والدعم البشري من المحافظات لمواجهة هذه التحديات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)