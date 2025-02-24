أوكرانيا تدعو اليابان للمساهمة في إعادة إعمار بنيتها التحتية

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعرب السفير الأوكراني المنتهية ولايته في اليابان، سيرغي كورسونسكي، عن تطلع بلاده إلى مشاركة اليابان في مشاريع واسعة النطاق لإعادة بناء البنية التحتية في أوكرانيا بمجرد إقرار وقف إطلاق النار، مستفيدةً من خبراتها الكبيرة في إعادة إعمار المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية مدمرة.

وفي مقابلة حديثة، عبّر كورسونسكي عن امتنانه العميق للدعم الذي قدمته اليابان لبلاده، مشيرًا إلى أن حوالي 80% من الشعب الياباني لا يزالون يدعمون الموقف الأوكراني، رغم تراجع الدعم في العديد من الدول بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي. وأشاد السفير بهذا المستوى المستمر من التأييد، واصفًا إياه بـ”المذهل“، مؤكدًا على أهمية هذا التضامن في المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار.

وأشار كورسونسكي، الذي سيغادر منصبه في أبريل/ نيسان بعد انتهاء فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات، إلى أن مؤتمر اليابان وأوكرانيا لتعزيز النمو الاقتصادي وإعادة الإعمار، الذي عُقد في طوكيو في فبراير من العام الماضي، فتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين، حيث أبدت العديد من الشركات اليابانية، بشكل غير متوقع، اهتمامًا كبيرًا ببدء عملياتها في أوكرانيا.

وبدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA) ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، قامت شركات يابانية متخصصة في بناء المساكن المؤقتة ومعالجة المياه بزيارة أوكرانيا لإجراء عمليات تفتيش ودراسة سبل المساهمة الفعالة في إعادة الإعمار. كما كشف السفير عن أن بعض هذه الشركات قدّمت مقترحات لتصنيع منتجاتها داخل أوكرانيا، في خطوة تعكس التزامًا طويل الأمد بدعم الانتعاش الاقتصادي للبلاد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)