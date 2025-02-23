الممثلة أنّا ساواي تتألق عالميًا: اليابانية ضمن قائمة ”نساء العام 2025“ لمجلة تايم!

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طوكيو - (جيجي برس)-- اختيرت الممثلة اليابانية المولودة في نيوزيلندا، آنا ساواي، ضمن قائمة ”نساء العام“ التي تصدرها مجلة ”تايم“ الأمريكية، وذلك تقديرًا لإنجازاتها الفنية ودورها في كسر الصورة النمطية للمرأة الآسيوية في هوليوود.

في إعلان القائمة يوم الخميس، أشادت المجلة بجهود ساواي، البالغة من العمر 32 عامًا، في تغيير الطريقة التي تُصوَّر بها النساء الآسيويات في صناعة السينما، مشيرة إلى أن النساء الآسيويات لطالما تعرضن ”للتجريد من الإنسانية والتصوير الجنسي“ في هوليوود. وتقول المجلة إن ساواي تحاول القيام بمجموعة متنوعة من الأدوار، وتنقل عنها قولها إنها تريد التأكد من أن اختياراتها ”لن تساهم في ترسيخ تلك الصور“ التي تشعر أنها غير صحيحة.

وقد حصدت ساواي جائزة الغولدن غلوب لأفضل ممثلة تلفزيونية عن أدائها في المسلسل الدرامي ”شوغون“، كما نالت جائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي، مما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الممثلات في الصناعة.

إلى جانب هذا التكريم، سبق أن اختيرت ساواي ضمن قائمة ”تايم 100 نكست لعام 2024“، التي تضم شخصيات صاعدة تُعتبر قادة في مجالاتهم.

وتمنح مجلة ”تايم“ لقب ”نساء العام“ للنساء اللواتي يُحدثن تأثيرًا ملموسًا ويساهمن في جعل العالم أكثر عدلاً وإنصافًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)