في عيد ميلاده الـ 65... إمبراطور اليابان يؤكد التزامه بالسلام بعد 80 عامًا من الحرب

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- جدد إمبراطور اليابان ناروهيتو، الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس والستين يوم الأحد، أمنيته بالسلام العالمي، مشيرًا إلى أن هذا العام يمثل الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد في القصر الإمبراطوري قبيل عيد ميلاده، أعرب الإمبراطور عن امتنانه لأن اليابان لم تشهد حربًا طوال العقود الثمانية الماضية. وأكد أن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب تمثل فرصة للتأمل في قيمة السلام العميقة وتجديد العزم على الحفاظ عليه.

وقال الإمبراطور إنه يشعر بألم عميق للخسائر البشرية التي خلفتها الحروب حول العالم، مشددًا على أهمية نقل التجارب المأساوية والتاريخ للأجيال التي لم تعاصر ويلات الحرب، حتى يدركوا ضرورة تجنب الصراعات والعمل من أجل مستقبل يسوده السلام.

كما أشار إلى أنه يتحدث من حين لآخر مع والديه، الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو، حول رؤيتهما للسلام، مؤكدًا على أهمية استلهام الدروس من الماضي لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وتناغمًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)